48歲雙金影后賈靜雯勇敢踏出舒適圈，參加大陸人氣實境節目《乘風破浪的姐姐4》（現名為《乘風2023》），5日正式開播，賈靜雯登台高歌《路過人間》，被網友虧「聽賈靜雯唱歌眼睛享福」，但下一句是「耳朵難受」；對此，賈靜雯自嘲：「那我去蛋絲（跳舞）。」

賈靜雯2019年以台劇《我們與惡的距離》勇奪視后，這回踏上《浪姐4》舞台，她舉起麥克風唱封后之作《我們與惡的距離》中的插曲《路過人間》，挑戰自己較不擅長的領域，而她一身銀色披肩禮服，女神感十足，加上凍齡的美貌，讓觀眾看得入迷，還在微博開新話題「賈靜雯不會老嗎？」稱讚她保養得宜的外型，看不出是個生過3個小孩的48歲母親。

至於歌聲的評價，大陸網友開另一個話題「聽賈靜雯唱歌眼睛享福」，但下一句是「耳朵難受」；面對指教，賈靜雯5日晚間在微博轉發貼文自嘲：「那我去蛋絲（跳舞）。」其餘網友紛紛留言：「姐沒事，你有顏值我喜歡」、「我看臉就行」、「啊咘波妞來伴舞！」、「我對妳有濾鏡」、「好好看啊，唱不唱歌的無所謂了！」

賈靜雯大方自嘲。（圖／微博＠賈靜雯）

賈靜雯的台風穩健，但其實內心緊張萬分，表演結束等待成績揭曉時，還不安地蹲下，直到確定位於第18名非墊底，才起身哽咽道謝。對於自己初登場的表現，賈靜雯透過經紀人謙虛地回應《中國時報》：「還有努力的空間。」