綜藝節目《乘風2023》屬於《乘風破浪的姐姐》系列第四季，節目邀請多名中年女藝人同台競演，開播前就因嘉賓討論度超高，本屆請來日本女歌手美依禮芽，她的知名歌曲《極樂淨土》在二次元圈非常火，表演影片上傳後引來大批粉絲支持，而她素顏狀態也因節目曝光。

31歲的日本女歌手美依禮芽身型嬌小、容貌精緻，因一首《極樂淨土》紅遍二次元圈，近日她參加大陸選秀節目《乘風2023》，首舞台表演經典歌曲《極樂淨土》，唱功相當穩定，獲得網友一致認可，紛紛表示：「唱得好穩啊」、「降維打擊有沒有？」、「這位姐姐全開麥唱跳全場最佳」、「比純實力的話至少前三了」、「歌聲有穿透力，唱跳氣息超穩，而且本人個性超級可愛」、「美依禮芽的實力及人氣，絕對有能力走到最後，太強了」、「在台灣只要是動漫展之類的場合，她的歌一出來幾乎所有人都會跳，而且是不用彩排的那種」。

（來源／乘風破浪的姐姐 Sisters Who Make Waves YouTube）

近日釋出的節目片段中，美依禮芽素顏出鏡，沒有濃妝的她皮膚白皙，與妝後差距不大，看起來非常清秀，許多網友表示：「姐姐皮膚好白呀」、「卡哇伊的小姐姐」、「好可愛」、「日本女生皮膚好好」，也有人指出她和新疆女演員五官相似「她和麥迪娜好像呀，就是演新還珠香妃那個女生」，還有人大膽預測美依禮芽會是本屆黑馬，像上屆的王心凌收獲高人氣，畢竟她在二次元圈中算是宅男女神，擁有大批粉絲支持。