高雄瑞豐國小前人行道昨（16）被目擊有名男子把躺椅放在「變電箱」上方乘涼，目擊民眾嚇壞稱「不怕電磁波跟漏電嗎」。（翻攝自記者爆料網）

高雄瑞豐國小前人行道昨（16）晚被目擊有名男子把躺椅放在「變電箱」上方乘涼，目擊民眾嚇壞稱「不怕電磁波跟漏電嗎」，男子只說地面蚊子多，想在上頭休息；台電回應設備均有定期維護點檢，並無危險性，將會派人勸導民眾勿聚集在電力設施前。

記者爆料網曝光畫面，一處馬路旁的人行道上可見多名民在用椅子聚在一起乘涼聊天，但其中一名男子的躺椅竟是放在「變電箱」上方，該變電箱高約1公尺，男子在上頭還用右手拿扇子搧風，目擊騎士傻眼說，一開始是女兒看到，他不相信還繞回去看，決定拍下畫面PO網。

據了解，附近居民表示該男子本身是名水電工，因為地面蚊子很多，常會到變電箱上面乘涼，並堅持不會有危險性，鄰居勸也不聽；網友見狀紛紛留言「這電氣化的設備不適合人上去在那邊坐」、「這裡是國小有小朋友，這個人也不曉得會對小朋友有什麼影響，家長會擔心」。

台電鳳山區營業處表示，台電設備均有定期維護點檢，並無危險性，只是擔心會影響行人通行的權利，台電將派員前往查看，並盡量勸導民眾不要聚集在電力設施前，避免影響民眾通行發生意外，如果民眾民眾發現變電設備有異常狀況，請立刻撥打1911，台電會立刻派員前往查看。