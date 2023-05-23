台灣西半部陸續降下大雨，蔡英文總統今天表示，政府各單位會全力降低災害發生，並持續關注瑪娃颱風的動態及對台灣的影響，也會關心各地的水情，來穩定民生及產業供水。中央會跟地方一起努力，不僅密切聯繫合作應變災害，也強化水資源建設韌性，為邁向永續的台灣打拚。

蔡英文稍早指出，受到鋒面影響，從昨晚開始，台灣西半部都下了大雨，還伴隨著強風及雷擊。今天上午因為降雨趨於緩和，目前中央氣象局已經解除豪雨特報，不過下午仍會有局部較大雨勢，「請國人朋友，出門還是要記得攜帶雨具，小心安全」。

雖然降雨為水庫補水，但她說，瞬間的強降雨也讓台灣部分地區嚴重積、淹水。她感謝水利同仁，這陣子拚防旱，下雨時也緊盯各地狀況防災，守護國人安全，也感謝台電同仁冒雨維修受雷擊損壞的設備，穩定國人的用電。

面對極端氣候的挑戰，蔡英文強調，不論是防旱或防災，我們都不會鬆懈。政府各單位會密切掌握各地降雨狀況，全力降低災害發生，也會持續關注瑪娃颱風的動態及對台灣的影響。

此外，她說，政府也會持續關心各地的水情，並且透過前瞻基礎建設計畫 ，積極推動各項政策，包括伏流水、抗旱井、海淡廠和跨區調度幹管，來穩定民生及產業供水。中央跟地方一起努力，不僅密切聯繫合作應變災害，也強化水資源建設韌性，為邁向永續的台灣打拚。