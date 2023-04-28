金鐘主持人黃子佼的寶貝女兒黃玉米將於5月中滿周歲，他今（28日）擔任「oh care歐克威爾」口腔護理產品一日店長，穿著黃色系休閒服來呼應品牌人偶，笑說：「其實我身上這套衣服是為了女兒黃玉米周歲宴特別買的，沒想到P113大精靈根本就是黃玉米的Q版。」

黃子佼自曝年輕時深受牙痛之苦，自嘲是「一口爛牙」，甚至覺得蛀牙引起的口臭可能造成當時人際關係障礙，花了幾十萬整牙，因此對於女兒口腔健康格外看重，「當了父母之後才知道，我們能給孩子的就是幫他們打好一切的基礎，無論是讀書、經濟或是身體健康，尤其口腔就像是身體健康的照妖鏡。」

「oh care歐克威爾」特別準備了品牌第一張VIP卡致贈黃子佼。（歐克威爾提供）

尤其黃玉米最近冒了4顆小牙，他和老婆孟耿如更是繃緊神經，偏偏夫妻倆工作都忙，大人自己都累到不想刷牙，還好有oh care歐克威爾的兒童口腔4部曲解決了他們的困擾。他也稱牙齒的照顧真的很重要，照顧不好就是人財兩失，整牙補牙可是一筆不小的費用，所以特地幫女兒打好牙齒健康的基礎，直呼：「我想應該就是最好的嫁妝了吧。」

牙牙樂園快閃店將於4月28日至5月1日於華山1914文化創意產業園區登場，後續將於6月22日至6月25日轉往花博花海廣場。