漁光島藝術節找來阿爆演唱，台南市長黃偉哲簡短致詞讓大家盡快欣賞歌手表演。（程炳璋攝）

漁光島藝術節有近萬人圍坐在沙灘上看表演。（程炳璋攝）

第4屆漁光島藝術節24日開展，14組藝術作品陳列在月牙灣上，2天來每天湧入近萬人潮，26日開幕找來歌手阿爆演唱，遊客湧現海灘，台南市長黃偉哲稱讚活動打響知名度，即使現場下雨，遊客仍不減熱情。

漁光島藝術節2年舉辦1次，今年再度登場，展期24天，自24日至4月16日。台南市文化局表示，上屆活動共吸引25萬人次入場，台南市文化局盼疫情後重現觀光盛況。

今年活動亮點在雙策展與雙主題，以「藝術在一座小島」與「重繪地海之島」兵分兩路規畫策展，在沙灘上展示14組藝術作品，訴求小島本身也是藝術。其中藝人孟耿如也有創作品《Aru 第一次來漁光島》陳列。

開幕首日原住民歌手阿爆登場演唱，這座小舞台其實也是海灘上陳列的藝術創作品之一，由台南藝術大學建築藝術研究所GroupB創作的《場域.結構.行動》，不僅是藝術硬體，還是提供軟體表演的主場地。

許多遊客26日就在海風、夕陽伴隨下，圍坐在沙灘上聽歌看表演，有的還鋪上野餐墊，悠閒睡起午覺。

台南市文化局在活動期間的每周六、日，引入在地民眾的「島民市集」與文創攤位的「草木森花之市」，另將大型藝術創作改製為小型周邊商品，讓民眾能夠帶回家。

黃偉哲表示，漁光島藝術節已打開知名度，每屆活動都吸引許多外地遊客，靜態與動態活動愈加豐富，海上還見到玩風帆運動的民眾，首日開幕雖逢下雨仍不減魅力，今年希望吸引更多人。