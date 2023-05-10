大陸實境節目《乘風破浪的姐姐》第四季（現名《乘風2023》）近期開播，在網路上掀起不少話題。其中，台灣女星則有賈靜雯、Ella陳嘉樺、A-Lin、徐懷鈺、陳意涵等人參戰。沒曾想第一集的畫面中，Ella竟被「唱錯歌」，讓她在社群上寫下：「我也有今天」，讓網友笑稱：「天道好輪迴，姐姐！」

《乘風2023》開播後，在陸網上掀起一陣討論，不少參演嘉賓的名字更是頻頻衝上熱搜榜單中，顯見人氣不俗。而相關片段在網路上流傳後，其中幾位女星的社交片段讓網友笑翻，從畫面中可見，當Ella與龔琳娜握手寒暄時，龔琳娜對著Ella唱徐懷鈺的名曲《忐忑》，一時讓Ella愣住，原來龔琳娜誤以為該首歌是Ella的歌曲，直到她解釋後並熱唱自己組合的歌曲《Super Star》後，才化解尷尬的氣氛。

除了相關畫面曝光後，讓粉絲們笑翻，Ella今日也在微博上曬出該則片段，並寫下：「我也有今天」，自嘲自己過往也曾當面唱錯別人的歌。貼文PO出後，讓網友笑翻，不少人更是神回：「天道好輪迴」、「姐，出來混都是要還的」、「唱錯好輪迴，蒼天饒過誰」、「我知道姐你是不會尷尬的。」

事實上，Ella當年也犯過相似的錯誤，曾在一個訪談中，採訪蘇慧倫時，對她唱著《明明白白我的心》，而對方也高情商的在接唱完後才指出：「你知道這首歌是成龍與陳淑樺唱的嗎？」提及自己與成龍的歌曲是《在我生命中的每一天》，一時讓現場笑翻，Ella更笑得差點離開畫面。而網友們也逗趣地將相關影片剪接在一起，並配上字幕：「超糗的！」令人看得不免捧腹大笑起來。