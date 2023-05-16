一名女網友日前在超商內發現3名男子只穿襪子買午餐，原本覺得相當奇怪，後來到店外，發現門口有3雙「沾滿水泥的膠鞋」，她才意會到原來他們是不想弄髒店內地板，照片曝光引起網友熱烈討論，留言大讚「幹最髒的活，卻有最乾淨的修養」、「底層人民的高度勝過一堆頂層的高貴刁民」。

該女網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處超商的門口擺放著3雙塑膠雨鞋，每雙鞋都裹上一層水泥，原PO說當時她在超商內發現3名男子腳上只穿著襪子在買午餐，她原本看了一臉問號，直到走到店外才發現原來3名男子應該是水泥工人，擔心鞋子弄髒店內地板，才會拖鞋入內。

她在超商發現3名男子只穿著襪子買午餐，原本覺得奇怪，後來到店外，發現門口有3雙「沾滿水泥的膠鞋」，才意會原來他們是不想弄髒店內。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

原PO在文章標記「做工的人」、「不影響店家環境」，照片吸引近5萬人按讚、近千則留言，網友說「幹最髒的活，卻有最乾淨的修養」、「底層人民的高度勝過一堆頂層的高貴刁民」、「往往越是這些社會基層工作者，越是能夠相互尊重體諒」、「就算是店外那三雙鞋，也比政客的人格乾淨」。

也有人分享「之前也遇過兩個大哥只穿襪子進來，店長看到之後就請他們喝兩杯特大拿鐵」、「之前工作時遇到一個常客，找錢時都說放桌上就好，當時我以為是不想讓我碰到他，結果才跟我說，因為做工怕弄髒我的手」、「之前有遇到一位做水泥的，因為錢沾到水泥的灰 一直跟我不好意思」。