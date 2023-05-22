26歲蔡男欲跳車逃離，警方立即壓制。（圖／警方提供）

蘆洲分局三民所警員謝家豪、朱家玄於15日01時許執行巡邏勤務，行經蘆洲區三民路與三民路128巷口時，發現一自小客車違停路口立即上前盤查，於盤查過程中，後座乘客不願出示身分，且欲跳車逃離，警方立即壓制，經查發現26歲蔡男為毒品、過失傷害、詐欺3案通緝犯。該員為毒品、詐欺、過失傷害通緝犯，全案依法移送新北地檢偵辦。

警方自5月1日起實施路口停讓大執法，針對路口不禮讓行人、人行道違停、行人穿越道違停等態樣進行加強取締，於15日01時許巡邏時見一自小客車於路口斑馬線違規臨時停車，立即上前盤查，而後座乘客一直不願出示身分，且趁警方都站於汽車右側時，往左側欲開門跳車逃逸，眼尖警發現立馬前往攔截，成功查獲該員為毒品、詐欺、過失傷害通緝犯。

蘆洲分局三民所副所長侯鴻傑呼籲，自本月1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，除加強告發交通違規外，也宣導汽機車車輛「慢看停」及行人「停看聽」，避免交通事故發生。