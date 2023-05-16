香港女星蔡少芬以宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中皇后一角爆紅，而她與大陸武術指導張晉是著名的模範夫妻檔；日前她參戰大陸節目《乘風2023》（又稱浪姐4），但在練習過程蔡少芬卻一度因背不起歌詞激動大哭，直呼「生孩子都沒這麼苦」，讓粉絲看了相當心疼。

蔡少芬這次參戰《浪姐4》備受觀眾期待，第一次公演中她與趙麗娜、汪小敏及俄籍女星卡捷琳娜同組表演《以愛為囚》但卻僅獲第7名；然而，演員出身的她背詞應該不是問題，但她在練習過程中，因普通話不流利在唸歌詞時並不順利。

蔡少芬大哭後立刻補擦睫毛膏，讓隊員哭笑不得。（圖／翻攝自微博）

影片中可見，蔡少芬對著牆反覆背詞，但卻記不起來，氣得她大罵自己是白癡，隨後竟激動落淚直呼：「怎麼這麼難呢，好辛苦啊，生孩子都沒這麼苦」，而一旁得隊友見狀後也立即上前安慰，不過做為女明星的她，哭完仍不忘要補擦睫毛膏，讓汪小敏等人看了哭笑不得。

然而，蔡少芬自嘲「我老了，我希望不要拖累別人，也不想看到自己很爛的那種表現，就是爛泥扶不上牆的那種，我也想成為強大的人」節目開播後她也向觀眾喊話「我盡力了，嘔心瀝血的乘風，大家湊活看吧！」對此，粉絲紛紛留言鼓勵她「娘娘加油，我喜歡你的努力」、「前面看得好好笑，後面她哭了又看得好心疼」、「唱跳俱佳，要了命的好看」。