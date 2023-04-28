科克蘭衛生紙目前促銷，折扣30元後售價為359元，但僅限28、29日兩天。(圖／PTT)

好市多三不五時祭出優惠，讓不少會員措手不及，近日有網友發現，廣受歡迎的科克蘭衛生紙突然祭出特價，而且限期2天，直呼「難怪看大家推車都有至少一包」。

臉書「好市多優惠資訊分享」PO文表示，科克蘭衛生紙目前限時特價中，原價389元，折扣後359元，足足省下30元，但為期僅28日、29日兩天，也就是說明天過後就回歸原價。

也有網友在PTT省錢版發文，表示難怪今天去逛賣場時，每台手推車都有一包以上的紫包。

不少網友看到也非常心動：「馬上去搬」、「昨天才去買耶，無言」、「漲價後又特價，不去買不行」、「早上去就看到每台推車都好幾袋」、「這牌最好用的地方就是擦屁股，完全不擔心破掉」、「真的不便宜，所以我都趁特價買」。

實際上與前年比較，好市多科克蘭衛生紙漲幅不小，2021年初為319元，到了年中漲為335元，如今漲價到389元，即便折扣30元後的359元，相較之前依舊貴上許多。