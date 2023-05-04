好市多販售的「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出有A肝病毒，台中市長盧秀燕4日出席行政院會表示，下周就是母親節，許多家庭會訂購蛋糕或糕餅慶祝，近日網路上已有網友呼籲母親節不要訂蛋糕，尤其不要買草莓但乎，盼中央要注意、適時澄清，避免因單一個案事件影響到農民及糕餅業者。
盧秀燕指出，好市多販售的莓果被驗出A型肝炎病毒，引發熱議，這雖然是個別案件，但因為台灣也有莓果農業，且許多糕餅的原料都會使用莓果類產品，避免民眾因無法辨識，導致業者受到衝擊，希望中央要注意相關資訊，也應追蹤好市多的後續處理情況並適時公布，以安民心。
台中市食安處表示，目前好市多在台中的2家店都已銷毀疑受病毒汙染的冷凍莓果，且全面停售相關產品，食安處啟動專案，近日前往稽查，確保問題原料沒有流入市面；好市多也提出消費者退貨，只要買到今年3月2日至4月11日期間販售的綜合莓果、冷凍藍莓等商品，可憑消費紀錄退貨。
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