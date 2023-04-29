台灣好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，已銷出1.7萬公斤，一度拖延拒絕提供客戶名單，遭高雄巿衛生局依傳染病防治制開出最高額30萬元罰單。好市多挨罰後立刻交出清單，衛生局將主動發簡訊提醒消費者，出現不適症狀盡早就醫。

高市衛生局11日接獲食藥署通知美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，立即稽查好市多智利進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，勒令業者下架相關商品，並於27日前交出售出客戶名單以利進行防疫追蹤，28日驗出其中1批產品（有效日期2023／09／19）確實帶有A型肝炎病毒陽性。

食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬說，「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」每包重1.81公斤，共進口1萬7431.78公斤，僅剩367.43公斤，等於超過1.7萬公斤已售出。由於好市多在全台都有據點，問題產品的流向擴及各縣市，全台消費者都需留意，目前所有產品都已下架，將進行銷毀。

好市多則發聲明稱主動向食藥署報驗，並強調收到衛生局通知後，立即將該商品全數下架，會員只要攜帶商品和會員卡至賣場，即可辦理退貨，對會員造成不便表示歉意。

據了解，好市多一再以保護客戶隱私、員工未上班等各種理由，推延交出名單，高雄巿衛生局昨上午依《傳染病防治法》拒絕、規避或妨礙政府機關調查，開出30萬元罰單，好市多才於昨中午交出客戶名單。

高雄巿衛生局強調，拿到名單後會主動發簡訊提醒消費者，若民眾有發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不適與黃疸等症狀要快就醫。