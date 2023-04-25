由屏縣府培訓、去年8月才成軍的「Silver crew潮銀舞團」，將於30日一路北上跳進台大盃熱舞比賽、與年輕人尬街舞。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府培訓、去年8月才成軍的「Silver crew潮銀舞團」，將於30日一路北上跳進台大盃熱舞比賽、與年輕人尬街舞。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府培訓、去年8月才成軍的「Silver crew潮銀舞團」，將於30日一路北上跳進台大盃熱舞比賽、與年輕人尬街舞。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府培訓、去年8月才成軍的「Silver crew潮銀舞團」，團員全都來自屏東縣各個關懷據點的阿嬤，年齡總起來660歲、最高齡還高達80歲，但他們的熱情與活力一點也不輸給年輕人，將於30日一路北上跳進台大盃熱舞比賽、與年輕人尬街舞。

屏縣府指出，「Silver crew潮銀舞團」的成軍，源自於2020年社會處舉辦的「銀閃閃青銀共舞」比賽，這項比賽一連舉辦數年，獲得相當大的迴響，許多長輩便是在「青銀共舞」時初次接觸街舞、進而對舞蹈產生興趣，也催生出了「潮銀」，這是屏東銀髮族的驕傲。

社會處指出，「潮銀」共有9名成員，他們來自屏東市、萬丹、枋寮、新埤等鄉鎮，自成軍後至今半年來，不管是騎單車或搭客運，每周一、五都會排除萬難相聚練舞，只為北上參加台大盃熱舞比賽，讓大家看見年齡不是問題，阿嬤來尬舞也很可以！

「我相信我可以！」高齡80歲的吳節阿嬤自信道，雖然練習過程中充滿挑戰，舞蹈的難度比過去都還要難，但她相信經過一次又一次的練習，她可以的，她現在連回家睡覺做夢也會夢到在練習，但那不是驚嚇，而是跳得很開心，很有成就感。

街舞老師王辰瑋指出，在前2屆的「青銀共舞」中，可以看到長輩們跳街舞的可能性，但與其幫她們辦展演，不如帶她們去參加全台最大街舞比賽，讓大家知道街舞不是年輕人專利，長輩也可以做得到。