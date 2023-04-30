屏東海生館的「染斑海兔」與「截尾海兔」，近日開始交配產卵，令參觀的遊客嘖嘖稱奇。（謝佳潾攝）

屏東海生館的「染斑海兔」與「截尾海兔」，近日開始交配產卵，令參觀的遊客嘖嘖稱奇。（謝佳潾攝）

恰逢今年兔年，「海兔」即使沒有毛茸茸的外表與可愛的大眼睛，但依舊魅力無法擋，儼然成為屏東海生館的吉祥物，遊客都爭相搶看，近日飼育員發現染斑海兔與截尾海兔開始交配產卵，而當遊客直擊傳說中的「卵海戰術」時，無不嘖嘖稱奇。

屏東海生館指出，外型近似兔子的「海兔」雖然沒有大眼睛，但牠們有眼點，能感受光線的明暗變化，且牠的大耳朵其實是「嗅角」，用以幫助感覺環境中的氣味與變化，而非用來聽聲辨位，另外還有一對靠近嘴巴的觸角「口觸角」，與雙手的功能相近，碰觸食物並進食使用。

導覽員說，「海兔」是軟體動物腹足綱海兔目海兔科，主要生長在潮間帶與亞潮帶海域，以各種海藻為食，體色和花紋會和棲息環境中的海藻相似，是相當高級的隱身術，不易被敵人發現，在海中要細心加耐心才能發現牠的蹤跡。

「海兔」的神祕感讓遊客對牠非常感興趣，加上今年是兔年，使得「海兔」無疑成了海生館的新興吉祥物，不少遊客到館內都指名要看牠，近日飼育員驚喜發現，染斑海兔與截尾海兔都開始交配產卵，遊客見狀後都嘖嘖稱奇。

飼育員說，海兔本身為雌雄同體的生物，所以每當交配季節，就可看見野外的海兔排成一列相互交配異體受精的有趣畫面，海兔主要把卵產在堅硬底質或是岩石上，卵團的形狀極似一團泡麵，看起來有點像不小心倒入海中的廚餘。

飼育員進一步解說指出，海兔卵團的數量常有數百萬顆的卵，因大多數會被大小型生物吞食，所以才會提高產卵數量與次數，以確保孵化率，這稱為「卵海戰術」，但近年來因海洋環境受氣候變遷影響與掠食者吞食，導致海兔產卵的存活率降低，數量也逐漸減少中。

對此，屏東海生館呼籲來訪遊客，在台灣水域館觸摸池觀察海兔之餘，也可透由實際行動了解海洋保育與環境議題，讓生物能永續共存。