晶圓代工龍頭台積電20日召開法說會，2023年前3月的凈利潤僅年增2%，全年美元營收更由微幅成長下修至年衰退1~6%，終止連續13年成長。日媒撰文指出，台積電過去的業績受益於「疫情」帶來的電子產品需求爆發，2020年以後持續快速成長，但目前環境明顯改變。分析人士表示，半導體行情的反轉將延遲到年底，重返成長軌道恐怕要到2024年以後。

日經中文網以「半導體全線崩潰，復甦要到2024？」為題撰文指出，全球半導體需求出現銳減，各企業處於全面崩潰的情況。報導提到，半導體被視為經濟的先行指標，當前的需求反映出後半年的經濟前景，世界經濟正面臨不利因素。

報導指出，全球半導體市場自2020年至2022年表現強勁，但在疫情走向終結背景下，自2022年下半年起，行情反轉開始走下坡，在尖端半導體領域排名世界首位的台積電業績也受到影響。

半導體是周期股的典型代表，但值得警惕的是，目前仍看不到谷底。報導引述世界半導體貿易統計組織(WSTS)數據，全球半導體營業2月收入年減24%，跌幅僅次於雷曼危機後的2008年底～2009年初；設備投資也急踩煞車，根據SEMI國際半導體產業協會統計，各半導體企業對2023年製造設備的投資額將比上年減少22%至760億美元，是4年來首次下滑。

由於台積電此次業績超出預期下滑，日本一家半導體供應商的高層大失所望，表示「6月景氣好轉的論調就此消失，全面復甦要等到2024年」；台經院產經資料庫總監劉佩真也說，半導體重返成長軌道要到2024年以後。