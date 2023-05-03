英飛凌在德國德勒斯登市(Dresden)的晶圓廠於周二舉行動土儀式，馮德萊恩說，歐洲的目標是到2030年全球晶片生產市占率翻一倍，拉高到20%。但她警告說，歐洲在原物料上仍過於依賴單一的供應商，特別是矽金屬有76%是來自於中國。

歐盟在上個月通過了430億歐元的晶片補貼計畫，希望能確保零組件的供應。此前在新冠疫情期間，由於晶片供應中斷，進而阻礙了手機、汽車、電冰箱等所有產品的生產。

馮德萊恩在周二的演講中說：「我們正在經歷地緣政治風險的急劇增加。因此，我們歐洲人加強我們最重要產品和技術的供應鏈，是至關重要」。

英飛凌預計，這家耗資50億歐元的半導體工廠將在2026年投產；該工廠也是英飛凌史上最大規模的投資。

其它晶片製造商也在德國進行投資，包括美國的Wolfspeed正在Saarland邦建立工廠，要投資27.5億歐元；英特爾正在Magdeburg市建立大型工廠。