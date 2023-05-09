應德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）邀請，法國總統馬克宏將於7月2日至4日對德國進行國是訪問。這將是法國總統23年來，首次對德國進行國是訪問。

據法新社報導，德國總統辦公室8日發布公告稱，馬克宏此次訪問正值《愛麗舍條約》（Élysée Treaty）簽署60周年之際，是對德法兩國之間親密友誼的重視。

公告稱，史坦麥爾將與馬克宏一起參觀德國的幾個地區，以凸顯兩國之間、兩國人民之間，尤其是兩國青年之間的獨特關係。此次特別活動不僅標誌著兩國數十年友誼開啟了新篇章，還凸顯了史坦麥爾與馬克宏之間的親密友好關係。

另外，法新社還指出，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）將於本周將前往巴黎，為此次訪問做準備；9日將會見法國外長，10日將在愛麗舍宮參加內閣會議。

之後，馬克宏將於6月6日前往柏林郊外的波茨坦（Potsdam）會見德國總理蕭茲，為即將舉行的一系列活動做準備，包括全球金融協定會議、歐盟峰會以及北約峰會等。