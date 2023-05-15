知情人士指出，這些國家領袖在19至21日的3天會議中，可能會宣布因應第3國規避制裁新措施、削弱俄國未來能源生產力，以及抑制幫助俄羅斯軍方的貿易活動。

另外，美國政府也認為，G7成員國都將同意調整上述對俄國的制裁方式，至少要限制某些物品。因此，所有從俄羅斯的出口品項都會自動限制，除非已在准許出口的豁免清單上。

之前，美國總統拜登曾呼籲G7各國徹底改變制裁方法，也就是現在所有東西都可以賣給俄國，除非這些物件清楚列在禁售黑名單內。路透社表示，這些變化可能會讓俄羅斯更難找到整項制裁的差別待遇。

據悉，這些G7成員國尚未同意擴大使用更為嚴厲的方式，但美國政府預估，除非這些出口項目是列在指定名單內，否則涉及俄國軍方最敏感的部分，這些成員國將假定相關出口是被禁止的。不過，至於涉及到那些面向，還需要繼續商議。

美國政府官員透露，一些與俄羅斯國防相關的事項，雖然為數不多，但一定會有改變。包括美國、日本、加拿大、法國、德國、義大利以及英國的G7，在相互協商調整後，將在這3天會議中發布聯合聲明。

除了這七大工業國以外，其餘國家也在加強制裁俄國的力道，像是出口管制、簽證限制以及設定原油售價上限等，在在就是要施壓在烏克蘭執行軍事行動的普丁。

為了配合美國，部分國家剛開始也對俄羅斯實施制裁令，後來又依產品項目的不同，而給予豁免權。以自己有一套制裁俄國方式的歐盟為例，在俄烏戰爭發生的這一年多以來，已經實施過11套不同的腳本，大部分用來規避群眾或國家的現存貿易限制上。

德國官員不諱言指出，全面禁止對俄羅斯的一切後，但期待效果卻沒有像預想中那樣。必須要精準實施制裁，避免產生無謂的副作用。路透社認為，這些G7領導人若有任何言語上的改變，包括強調沒有拿到豁免權的某些交易活動必須全面禁止等，也不會有更多禁令將實施，或對俄國的立場有什麼變化。

在西方各國重新挹注下，拿到更多軍武以及金錢的烏克蘭，計畫將在未來幾周內發動大規模反攻行動，試圖從俄羅斯部隊手中拿回烏克蘭東部以及南部大部分失土。

日前，烏克蘭總統澤倫斯基在歐洲不僅與教宗會面，也密集訪問法國、義大利以及德國領導人。G7官員表示，澤倫斯基搞不好會在G7廣島峰會期間，以線上方式或乾脆親自飛到日本發表談話。

4月期間，俄羅政府曾指出，由於被G7制裁，不得不終止一項對烏克蘭而言，極為重要的穀物出口黑海協議。路透社表示，在這次G7其它討論議題中，相信俄烏大戰開打後的食糧安全應該也是其中之一。