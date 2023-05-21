在北約國家的努力下，美國對於軍援烏克蘭F-16戰機一事，似乎出現態度鬆動，可能會轉為同意提供。俄羅斯外交部門立即照慣例發表抗議聲明，警告此事為真，西方國家將面臨巨大風險。

在G7會議之前，英國決定為烏克蘭訓練飛行員，並表示將要組建「F-16支援聯盟」，包括丹麥、荷蘭、比利時等國，都表態願意提供F-16給烏克蘭。美國總統喬拜登終於表示，他也支持烏克蘭飛行員接受 F-16 飛行訓練，被視為美國態度的轉變。

F-16有著極佳的航程(860 公里)，也有強大的對地打擊能力，並且適用所有的北約武器，包括先前提供的AGM-88高速反輻射飛彈、JDAM遠攻炸彈、海蛇火箭，也可能攜帶英國提供的風暴影巡弋飛彈。假如烏克蘭取得F-16，其戰力將跳升一個世代。

美國表示，烏克蘭必須保證F-16只用在防衛烏克蘭，不能越境打擊俄羅斯目標。

俄羅斯官外交部副部長亞歷山大•格魯什科(Alexander Grushko)表示：「我們看到西方國家的盤算，這給他們自己帶來了巨大的風險。無論如何，我們的所有軍事計劃都會考慮到西方的動作，也會做出相應的必要手段。」

今年 3 月，美國在亞利桑那州圖森市的一個軍事基地，接待了2名烏克蘭飛行員，以評估他們使用飛行模擬器的技能，並評估他們需要多長時間才能學會駕駛包括 F-16 在內的各種美國軍用飛機。