畢業季即將來臨，花蓮高工與台積電共同舉辦企業分享會，期望藉由此次分享活動，讓花蓮高工的同學了解台積電的企業文化與公司願景，以及未來職場和工作內容，期許能提早奠定職涯發展方向，為求職或甄選入學面試做準備。

任職台積電的花工畢業生與莊子壽副總、黃鴻穎校長、陳文帆實習主任合影。

活動會場座無虛席。

台積電廠務副總經理莊子壽於109年當選花蓮高工傑出校友，在學經歷、能力上表現相當傑出，同時擔任台積電慈善基金會董事，致力於志工服務，在教育方面提供教學資源與人力，為各級學校改善硬體設備，給予偏鄉孩童陪伴與關懷。本著協助花蓮子弟的初心，莊副總率領9名主管，包含副處長洪永迪、部經理曾恒毅、人資經理張曉嵐、經理黃士哲等，以及3位111年甫自花工畢業進入台積電工作的學長，一行12人蒞臨花工，受到師生熱烈的歡迎，分享會原先以邀請技能競賽選手參加為主，其餘名額則提供給高三同學，然許多高一高二的同學，透過導師主動向實習處爭取開放名額，原本預計容納100人的場地，於活動當日擠進140餘人，場面熱烈，座無虛席。

校內同學向洪永迪副處長、張曉嵐經理、黃士哲經理請益面談訣竅。

台積電貴賓與花蓮高工師生合影。

莊子壽副總在致詞時表示自己是69級機工科畢業，求學過程和大家一樣，從技職體系入門，一路在專業領域中發展，深耕專業技術，雖然同學們還年輕，但期許將來不管擔任什麼職務，都要努力成為該領域的專家；此外，讚許花蓮高工同學有很好的起點，在技術方面已打好基礎，有機會應多多吸收其他領域的知識，鼓勵大家即使離開學校，還是要持續學習。

而台積電透過「設備星芒計畫」，鼓勵高工、高職同學參加技能或技藝競賽，強調實作累積經驗、提升技術競爭優勢，台積電鼓勵同學持續向上發展，也將於未來提供暑期實習、晶圓廠參觀等機會，希望同學們不斷精進實作能力、累積豐富的技術相關經驗，未來成為獨當一面的專家，為半導體產業、台灣社會帶來更多貢獻。

接著請三位學長分享他們進入台積電工作的歷練和成長，同時讓同學們知道如何實踐自己的夢想，更重要的是，學校的校長和主任會在背後支持各位成長，台積電也是，希望同學們透過了解台積電廠務、設備職務內容及新訓中心成立宗旨，以及和在場主管們的討論能得到一些不同的啟發。

在分享會現場，同學們專注聆聽人資經理張曉嵐對公司、廠務及新訓中心介紹，部經理曾恒毅在說明台積電的人才需求時，同學和老師不時執筆紀錄，整場活動在分組討論時達到高潮，同學熱切地提出各項疑問，主管們也透過面對面小組提問的方式，給予同學們不同的建議，電機科的同學甚至熱情環繞回校分享的學長，並且和學長約定好，讀完大學後要進台積電和學長一起工作。

實習主任陳文帆指出花蓮高工學子在全國技能、技藝競賽屢屢得獎，專業技術受到肯定，和西部、北部的學校相比，花蓮能接受企業的資源和關注相對較少，因此希望台積電能協助花蓮高工培育專業人才，讓花蓮高工成為台灣半導體產業發展的人才庫。

校長黃鴻穎特別感謝莊子壽副總不僅樹立花工人學習的榜樣，在百忙之中還特別安排母校的分享會，主管們也很熱情地回應同學提問，給予同學很大的鼓勵，希望日後有更多花工學子進入台積電或相關產業，在工作上能有好的表現，來日也可以再回到母校，鼓勵以後的學弟妹，作更多對學校、對社會有意義的活動。