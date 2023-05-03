道瓊指數2日下跌367.17點（-1.08％），收在33,684.53點。那斯達克指數下跌132.09點（-1.08％），收12,080.51點。標準普爾500指數下跌48.29點，（-1.16％），收4,119.58點。費城半導體指數下跌22.23點，（-0.74％），收2,996.86點。

第一金投顧分析，由於美國區域性銀行股價再度暴跌，KBW區域性銀行指數下跌 5.53％，PacWest Bancorp、Western Alliance Bancorporation、Metropolitan Bank 三家曾被外界頻繁點名 有倒閉風險的銀行股價分別重挫27.78％、15.12％、20.45％，造成美股全面下跌壓力。

群益投顧分析，短線關注焦點有三，第一、國際油價重挫，對美聯儲可能升息擔憂足以抵消從本月起生效的石油輸出國及其合作夥伴（OPEC+）最新減產帶來的支撐。其次，美股收跌。對銀行危機的擔憂捲土重來，銀行股普跌。第三、Fed開始召開為期兩天的貨幣政策會議 ，市場普遍預計該機構將升息25個基點。

整體來看，預料台股強勢族群輪動加速，相對美股基期偏低挹注下，中小電題材股買氣相對增溫，但聯準會結果與蘋果財報仍影響觀望氛圍，指數區間15,450點～15,750點。

市場預期，Fed利率決策會議5月預計升息1碼，帶動美元指數走強，2日外匯市場新台幣兌美元收在30.782元，貶值4.2分，台北及元太外匯市場成交額13.43億美元。本周聚焦5月FOMC會議，預期將升息一碼，後續會議可能暫停升息，會議結果將於台灣時間4日凌晨兩點公布，蘋果財報也於同天公告，若法說會蘋果股價走高將有利台系供應鏈補漲。

另外，台北國際電腦展COMPUTEX 2023將在5月30日至6月2日在台北南港展覽館展出，各家品牌推出新品，有望拉抬下半年PC買氣。聚焦公司體質穩健、成長產業趨勢、高殖利率題材、評價偏低等族群伺機布局，如車用、化工、碳權、生技醫療、軍工概念、6G商機、蘋果概念等類股，勿追高漲多個股、嚴控資金持股水位及風險控管。