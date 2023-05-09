晶圓代工廠台積電董事會今天核准配發2023年第1季每股現金股利新台幣3元，除息交易日為2023年9月14日。

台積電第1季因終端市場需求疲弱及客戶持續去化庫存影響，季營收滑落至5086.3億元，季減18.7%，歸屬母公司淨利2069.9億元，季減30%，每股純益7.98元。

台積電董事會今天核准配發第1季每股現金股利3元，較前幾季增加0.25元，配息基準日定為2023年9月20日，除息交易日為9月14日，9月16日至20日停止普通股股票過戶，並於2023年10月12日發放。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，2023年第1季股利估計將有約3.75億元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3873萬元股息入袋；總裁魏哲家持股639萬2834股，也將有1917萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有49.61億元入帳。