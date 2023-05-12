受到伺服器產業庫存調整及第1季工作天數較少影響，金像電第1季營業收入為63.31億元，年減12.55%，營業毛利為12.89億元，年減22.66%，合併毛利率為20.36%，年減2.66個百分點，營業淨利為7.41億元，年減30.5%，稅後盈餘為4.3億元，年減46.93%，每股盈餘為0.88元。

雖然目前伺服器產業仍處於低檔，金像電4月合併營收23.8億元，年減6.46%，累計前4月合併營收為86.92億元，年減10.97%，但金像電整體營運已逐漸擺脫第1季谷底；金像電預估，第2季合併營收可望較第1季成長高個位數到兩位數，下半年因傳統旺季來臨，可望比上半年好。

金像電也決議投資4500萬美元赴泰國設廠，以滿足客戶多元供應鏈之需求。

亞系外資最新報告期待金像電可以受益於今年下半年起伺服器拉貨及強勁的AI需求，雖然下調金像電2023年每股盈餘9%，但維持金像電「買進」評等及目標價129元。