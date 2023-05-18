韓國打算利用研發下一代面板新科技，以及擴增OLED顯示器產線，把去年全球約37%市占率，最晚在2027年之前擴充到50%。此外，韓國這些光電業者也打算利用未來3年多時間，將零組件自製率從2022年65%，拉高至80%。同時，也自許技術水準要超前全球同業至少是5年以上。

2004年，韓國超車日本成為顯示器產業的世界佼佼者，榮景一直延續到2020年。由於競爭激烈，2021年韓國又被中國大陸超前。到了2022年時，中國大陸業者市占率已攀升至42.5%。

不過，為了幫助自己的光電業者重返榮耀，韓國政府已答應金援9000億韓元，當作是政策性專案貸款項目。同時，可能會成立面板特區，還有擴大產業基礎建設等。

另外，韓國政府計畫撥出至少1兆韓元，專供光電研發使用，目標是量產下一代面板以及開發無機化合物LED（Inorganic LEDs）。再者，韓國政府也打算鬆綁相關條例，拉高顯示器產業等級至國家高階戰略位置，還有祭出租稅優惠政策。

未來10年，韓國政府將結合學界，志在培養出9000名光電專家。之前，韓國也曾宣布，凡屬戰略性產業，都可以享有15%稅收抵免，優於先前的8%。因此，半導體以及顯示器等韓企都可受惠。