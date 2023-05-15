元山科技今年第1季合併營收8.51億元，合併毛利率為16%，營業利益2100萬元，稅後淨利1846萬元，每股盈餘0.27元

就各產品來看，第1季汽車電子營收佔比為40%、高階運算系統佔比為31%、生活科技系統佔比26%，工業設備與其他約佔3%。

4月因IC晶片到庫情況不盡理想，致使元山4月合併營收為2.98億元，較上月及去年同期減少19.06%與10.61%，累計前4月為11.49億元。

在產能方面，元山高雄仁武廠房將持續按既定時程興建，最快在2024年下半年即可落成，2025年正式運作，元山表示，仁武廠整合營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，未來台灣總產能可望上看120-150萬台，而東莞、塔崗兩廠亦預留足夠擴廠空間，有助因應集團成長需求。

元山表示，公司車用風扇主要供應項目為中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱等，為傳統燃油車與新能源車均可共用之品項，故傳統燃油車與新能源車銷售量的消長，對公司影響甚微，而元山長期與歐系大廠維持良好關係，並持續與陸系一線車廠共同開發新能源車專案，審慎樂觀看待今年營運。