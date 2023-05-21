富邦悍將江少慶過去在美職小聯盟時曾投出「無安打」比賽，19日他繳出8局10K失1分好投，卻不敵中信兄弟4投「接力無安打」，悲情吞下本季第3敗，他認為自己參與了1場好比賽，對比賽結果他不多想，「這就是棒球比賽，1分差、和局都有可能。」

在2017年效力印地安人高階1A時，江少慶就曾以106球投出9局無安打比賽，至今這場比賽仍讓他印象深刻，「我記得到第7局時，走在休息室大家都會散開。印象比較深刻的是防護員，前面幾局他還會遞水給我，但到第7局連碰都不想碰到我，只用眼神示意，叫我自己去拿，才感覺到好像有機會。」

江少慶表示，挑戰無安打比賽那次，比賽前段自己只是很專注到如何進攻打者好球帶，雖然有意識到無安打但感受不高，直到防護員的舉動改變後才讓他覺得好像有機會。他認為，挑戰無安打最緊張的是與自己心態競爭，「最重要是怎麼在7、8局突破自己的心態。」

這次同樣參與了1場「無安打」比賽，但他卻是成為悲情的那一方。休兵1天後江少慶回顧那天的比賽，「比賽很精彩，我也拿到10K，自己狀態都有持續保持與進步，這就是我的目標。」

連2場比賽都飆出10K，讓江少慶暫居自責分率、三振排行榜第一，7場先發有5次繳出優質先發，但勝投卻只有1勝，他說：「贏球是團隊成績，大家都盡力了，我相信只要每個位子都做好，大家就會好。」