寒舍2023年首季合併營收11.95億元，季增0.46％、年增達47.31％，營業利益1.43億元，季增達40.8％、年增達3.75倍，毛利率、營益率「雙升」至38.26％、12.02％。稅後淨利0.81億元，季增達94.38％、年增達12.59倍，每股盈餘0.9元，全數改寫3年高點。

寒舍受惠國際開放後國際旅客回流帶動平均房價及住房率回升，配合新增據點「寒居酒店」助攻，以及尾牙春酒、大型外燴需求爆發，配合婚宴市場同步復甦、年菜外賣業績成長挹注，帶動首季成長動能續旺，營運表現已恢復2019年第四季以來疫前水準。

寒舍首季客房營收4.18億元，季增0.59％、年增達89.91％，餐飲營收7.44億元，季增1.1％、年增達32.09％。其中，去年第二季開幕的寒居酒店，迄今業績持續成長，配合搭上時事話題推出的住宿專案，首季開出平均住房率約7成、平均房價近5千元的亮眼成績。

隨著大型聚會防疫規定去年底解禁，因疫情沉寂3年的尾牙春酒及大型外燴需求大爆發，使寒舍旗下酒店接單量增、桌價及桌數翻倍成長，並均接獲逾百場婚宴訂單，平均桌數成長2～3成，連淡季民俗月也接獲許多新人詢問。大型外燴也幾近全滿，達成率逾100％。

此外，寒舍集團今年年菜外賣採取套組化銷售與增加年菜品項策略，成功拉抬業績成長約30％。各餐廳也推出優惠活動刺激消費，每到活動日便一位難求。礁溪寒沐酒店更拓展全新服務「沐選」伴手禮店，間接提高消費者滿意度及客單價。

而寒居酒店的餐飲部分由米其林星廚林明健設計菜色，並積極規畫餐酒會增加異業合作廣度，開業至今已成為松江南京上班族與年輕族群的人氣聚所。本季將預計調整菜單吸引更多消費者，期望帶動營收成長。

展望後市，寒舍集團持續耕耘疫後市場、醞釀觀光能量，近日推出春季線上旅展刺激暑期檔期買氣，盼挹注營收成長動能。餐飲業務方面，旗下各餐廳積極與海外客座主廚與知名餐飲顧問合作，並不定期推出外帶美食優惠，以全方面應對疫後餐飲市場需求改變。

住房業務方面，隨著航班運量復甦，寒舍看好國際旅客持續回流，除了持續經營歐美商務客外，並重點開發韓國、新加坡、香港等客群。同時，看好日本8日起正式取消入境篩檢政策，有望湧現日本旅客來台觀光商機。