蘇丹首都喀土穆（Khartoum）今天空襲和砲火聲隆隆，在交戰雙方持續爭奪控制權之際，有武裝分子攻擊卡達大使館。

綜合法新社和路透社報導，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的部隊，以及他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率領的「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）之間的戰鬥，導致國家法治蕩然無存，交戰雙方互推責任。境內糧食、現金和必需品庫存迅速減少，多處銀行、大使館、工廠和援助倉庫均遭大規模掠奪。

目擊者通報，喀土穆沿尼羅河的恩圖曼（Omdurman）南側與北喀土穆（Khartoum Bahri）北側，兩地都有目擊者通報空襲；恩圖曼、北喀土穆與首都喀土穆構成首都大三角。部份攻擊發生在位於恩圖曼的官方媒體所在地附近。

33歲目擊者哈山（Sanaa Hassan）透過電話告訴路透社說：「今早我們遭遇猛烈砲擊，整個房子都在晃，恐怖死了，大家都躲在床底下。這裡發生的事宛如一場噩夢。」

快速支援部隊深入住宅區，目前受到政府軍幾乎毫不間斷的空襲。

這場4月15日爆發的衝突已導致近110萬人流離失所，部分仍留在境內，部分則逃往鄰國。根據世界衛生組織（WHO）數據，這場衝突造成約705人喪生，至少5287人受傷。

法新社報導，將快速支援部隊納入政府正規部隊，一直是達加洛和柏罕雙方衝突的主要癥結。

而今天，卡達大使館成了最新一個遭到波及的外交使團，引發杜哈（Doha）當局的譴責，所幸使館人員先前就已撤離，駐地外交官員和使館工作人員無人受傷。

卡達並未點名達加洛的快速支援部隊要對使館遇襲一事負責，但來自親柏罕當局的一份聲明，則直截了當地將責任推給了這個準軍事組織。

除了卡達使館，約旦、沙烏地阿拉伯與土耳其的使館近幾個星期均先後遭遇攻擊。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1120521