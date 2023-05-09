終場加權指數上漲28.13點、收於相對高點15727.70點，漲幅0.18％、回升至半個月來高點，成交量略減至2103.77億元。櫃買指數則因賣壓出籠而開高走低，走勢明顯偏弱，終場下跌1.4％、收於210.08點，成交量增至744.77億元。

觀察盤面類股表現，油電燃氣股午盤後漲勢擴大、上漲1.22％，成交量較大的半導體、電腦及周邊設備、電子股同步轉強，分漲0.75％、0.7％及約0.5％，金融股亦走強0.3％。早盤領漲的造紙股漲勢收斂、小漲0.4％，電器電纜及生技股分別跌逾2.8％及2％偏弱。

權值股午盤後明顯轉強，由台塑化(6505)漲逾1.5％領軍，台化(1326)及鴻海(2317)漲近1.5％居次，權王台積電(2330)漲近1.2％，國泰金(2882)及南亞(1303)齊揚1％。台達電(2308)跌勢收斂、仍下跌約0.5％，聯電(2303)、和泰車(2207)及中信金(2891)小跌則相對偏弱。

群益投顧指出，台股今日觀望氣氛濃厚，早盤在台積電穩步墊高推升下上攻月、季線後震盪拉回，引動漲多中小型股賣壓湧現，拖累指數由紅翻黑。隨後權值股穩住局面，指數先在15700關卡、平盤附近遊走，尾盤在集體轉強帶動下收高。

分析師認為，雖然盤面個股跌多漲少，各強勢族群依然保有多頭火種，台股技術面轉強有利多方優勢持續，激勵資金追捧的題材股行情續強。不過，由於資金輪動快速，需留意權值股能否穩盤，並慎防中小型股遭遇亂流，短線指數預期將緩步震盪向上。