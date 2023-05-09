周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.63點或0.35%，為466.94點。同時華爾街的漲幅有所回落。

歐股在上周面臨壓力，當時歐洲央行(ECB)稱，由於通膨居高不下，可能會進一步升息。

周三即將公布美國四月的消費者物價指數(CPI)，從數據中可以觀察出美國是否即將開始降息。

法國巴黎銀行經濟學家在一份簡報中說，預計消費者物價指數將再次走低。「聯準會官員可能會在承認通膨取得進展方面，保持謹慎態度，以免被又一次的虛假黎明所搞亂。決策者可能需要再看到幾個月的持續改善，才能開始軟化對通膨的評估」。

歐洲的銀行股和醫療健康股皆上漲約0.8%，領漲其它板塊；另一方面，房地產股下跌0.7%。

瑞典房地產公司SBB暴跌20%。稍早由於標普全球擔心流動性狀況，將該公司長期信用評級下調至垃圾級。

德國股市跌0.1%，落後於其它股市；稍早公布的資料顯示，由於汽車業表現疲弱，德國三月工業生產的降幅超過預期。

由於查爾斯國王在上周六舉行加冕儀式，英國股市周一休市。

荷蘭郵政大跌10.2%，報1.67歐元；此前該公司公布第一季包裹量的下降低於預期，並重申了2023年展望。

西班牙藥廠Almirall在公布上季核心獲利高於預期之後，升0.2%，報8.9歐元。