聯發科對第二季財測釋出保守展望，整體表現將與第一季相似，預期第二季營收與第一季相比，營收約下降4%至成長4%，與去年同期相比，約減少41%至36%，毛利率則落在47.0%±1.5%。

目前大陸智慧型手機銷量未見起色，聯發科競爭對手高通)全產品線加競爭強度，導致手機晶片全線砍單，恐影響到聯發科第二季手機產品線營運表現；至於TV與網通晶片，儘管有看到客戶回補庫存，但是消費性電子晶片出貨疲軟，預期Smart Edge 營收持穩；PMIC (電源管理IC)產品線則受到手機出貨衰退拖累，預期第二季營收恐季減。此外，由於中低階手機晶片遭遇價格競爭，中高階手機晶片出貨放緩，也將對聯發科毛利率表現帶來挑戰。

聯發科在日前法說並未對全年營運作出數字預估，僅期望下半年可望回溫。展望2023年，聯發科雖Smart Edge受惠於TV、網通晶片成長帶動營收表現穩健，但因手機市場衰退，中高階產品競爭力遜於競爭者，中低階產品遭遇價格競爭，導致大幅降低手機晶片投片量，Mobile與PMIC營收衰退將壓抑營運表現。法人預估，聯發科2023年因較高價的5G手機晶片大幅砍單，以及晶片生產成本持續上升，預期2023年毛利率將不如2022年的表現，且全年每股獲利將回落到3~4個股本。

另外，聯發科在新旗艦也傳出最新消息，據悉，聯發科預計在5月10日發表新一代旗艦Android手機晶片天璣9200+，根據現階段消息指出，天璣9200+採用台積電(2330)4奈米FinFET製程，內建Cortex-X3單顆大核心、3顆Cortex-A715、4顆Cortex-A510與Immortalis-G715 MC11 GPU，在首發機款上，包括vivo X90S Pro、iQOO Neo8 Pro與iQOO 11S都有可能採用天璣9200+。