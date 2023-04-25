台積電股價自1月13日迄今，期間就算歷經股神巴菲特賣股消息衝擊，收盤價就沒再低於500元，此次因法說前景展望不理想，又遇到台股與南韓股市齊重挫，導致股價默默向下探底，外資圈雖不改正向觀點，然採取較有耐心、靜待低潮過去的態度，頗具「以時間換取空間」味道。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，由於智慧機與雲端半導體需求不振，邏輯半導體第一季底庫存高於預期，下半年的產業復甦循環應為「U」型復甦，而非較強勁的「V」型復甦。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀認為，儘管短期需求偏弱已成定局，市場也已經對此有所體悟，所幸放眼來年，台積電3奈米製程放量將帶來更強勁的復甦，維持「買進」投資評等，賦予620元推測合理股價。海通國際證券電子研究主管蒲得宇進一步說明，2024年3奈米製程受惠蘋果、大陸智慧機廠商、聯發科、高通、超微（AMD）、英特爾等客戶加持，又有高效能預算（HPC）與人工智慧（AI）業務貢獻，營運動能值得期待。

台積電股價短期若想要反攻向上，蒲得宇坦言，必須在庫存調整趨穩的環境中，看到台積電營收與產能利用率反彈的跡象，才有機會。但另一方面，地緣政治的緊張關係一時半刻仍無法消退，恐會壓抑台積電的評價。從台積電股價近期的走勢看來，與海通國際的預判大致相符。

瑞信證券台灣區研究部主管暨亞洲半導體分析師艾蘭迪（Randy Abrams）則認為，未來隨庫存去化，HPC、網通、AI發揮營運助力，加上報價提高與更優的產品組合支撐出貨量增長，市場的預期氛圍將再度轉向樂觀，因此，眼前的沉潛恰好是加碼台積電的好時機。