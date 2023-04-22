佔台股權值最重的三檔個股台積電(2330)、鴻海(2317)以及聯發科(2454)分別進行首季法說會，牽動台股短線走勢，也將預告科技產業第二季，甚至下半年的榮枯興衰，根據理周投研部的評估，三大科技大廠在發布去年財報時，多數法人以中性看待，部分有建議買進訊號，但近日已有外資針對聯發科喊賣出的情形，從整體面看，第二季前台廠科技股較難在基本面有突出表現，類股操作當保守為之，短線仍以防禦型標的為主，三低一高為最佳操作策略。

三檔權值股 決定大盤走勢

台積電、聯發科以及鴻海分別於4月20日、28日與5月11日舉辦第一季法說會，台積電股本大、股價也高，按市值計佔台股權重達28.4％，而鴻海與聯發科，一是股本雖大股價低，另一是股本小但股價高，市值分別佔權重約2.92％、2.55％。事實上，這三檔個股權重加起來近四成，因此其股價波動確實能左右大盤走勢。

而法說會不僅是公布之前的財報數據，多數法人與投資人大都希望能進一步知悉未來產業甚或個股的展望，做出投資判斷，且許多法人機構也會在法說會前後出具投資報告，都將影響盤面個股股價走勢，因此聯發科法說值得注意，也應視為本周盤面重要議題。

若再從產業面看，台積電為晶片製造廠市場佔有率高達近六成，鴻海在組裝(EMS)市佔率達四成至四成五，聯發科在智慧型手機應用處理器市佔率達三成五左右，顯見三大廠在科技產業的龍頭地位，其基本面的營運表現好壞，代表著整個產業面的供需變化，也直接或間接顯示了供應鏈中相關個股的營收與獲利表現。

聯發科法說 本週舉足輕重

理周投研部指出，聯發科儘管去年獲利表現不差，全年營收五四八七億元，年增一一％，毛利率近50％，較前年減少，稅後純益1181億元，年增6％，每股稅後純益74.59元，但股價表現畢竟是買個股未來性，聯發科股價從去年一月高點1200元一路下來破千元，就在700至800元區間震盪。

今年1月30日外資買超聯發科一萬九千張，均價就在620元上下，而近日高盛在法說前出具報告，因智慧型手機市場復甦不力與競價因素，調降個股目標價至620元，這個價位透露著詭異氛圍。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1182期，2023.04.21出刊。

本文作者：陳春霖

(本文摘自《理財周刊1182期》)