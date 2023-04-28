美國聯準會（Fed）關注通膨指標，3月個人消費支出（PCE）指數年增4.2%，低於市場預期，但核心PCE年增4.6%，高於市場預期，10年期美債殖利率來到3.44%。美股周五（28日）3大指數漲跌互見，道瓊工業指數小漲，那斯達克指數小跌0.2%。

截至台北時間21點50分，道瓊工業指數上漲23.74點（或0.07%），暫報33849.9點；那斯達克指數下跌30.01點（或0.25%），暫報12112.23點；標普500指上漲1點（或0.02%），暫報4136.35點；費城半導體指數上漲15.1點（或0.51%），暫報2956.68點。

5大科技巨頭唯微軟開高，亞馬遜跌逾3%，谷歌跌約1%。半導體類股方面，美光漲超過1.8%，英特爾公布上季財報，雖虧損27.6億美元創單季最大虧損紀錄，但看好下半年景氣復甦，受惠財報行情，股價大漲6.9%；至於台灣晶圓雙雄部分，台積電ADR漲0.5%，聯電ADR漲0.4%。

美國28日公布數據，3月PCE年增4.2%，低於修正後前值5.1%及市場預期4.1%，月增0.1%，符合預期，低於前值0.3%；另外排除食品及能源價格波動的核心PCE，年增4.6%高於市場預期4.5%，但低於前值修正後4.7%，月增0.3%，符合市場預期。