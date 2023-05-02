陷入困境的第一共和銀行（First Republic Bank）被摩根大通（JPMorgan Chase）收購後，投資人在美國聯準會（Fed）利率決策會議召開前交易趨於謹慎，華爾街股市今天大多收低。
道瓊工業指數下跌46.46點或0.14%，收34051.70點。
標準普爾指數微跌1.61點或0.04%，收4167.87點。
那斯達克指數小跌13.98點或0.11%，收12212.60點。
費城半導體指數上漲24.12點或0.81%，收3019.09點。（譯者：陳彥鈞）1120502
陷入困境的第一共和銀行（First Republic Bank）被摩根大通（JPMorgan Chase）收購後，投資人在美國聯準會（Fed）利率決策會議召開前交易趨於謹慎，華爾街股市今天大多收低。
道瓊工業指數下跌46.46點或0.14%，收34051.70點。
標準普爾指數微跌1.61點或0.04%，收4167.87點。
那斯達克指數小跌13.98點或0.11%，收12212.60點。
費城半導體指數上漲24.12點或0.81%，收3019.09點。（譯者：陳彥鈞）1120502
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