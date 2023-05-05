國泰世華銀行認為，5月升息1碼後，有望暫停升息，主要考量原因有：(1)Powell先前提出暫停升息的條件之一，升息至實質利率翻正的目標已達成，最新政策利率區間5-5.25％，大幅高於3月PCE 4.2％及核心PCE 4.6％。(2)近兩個月的銀行事件可能造成公司或個人的信用情勢收緊，進而產生類似升息的影響將持續。(3)3月以來公布的經濟數據大致符合預期，故預期Fed政策路徑應與3月點陣圖差異不大。

至於今年是否有降息空間？國泰世華銀行指出，參考1994年以來四次升息的經驗，升息屆頂後，平均維持政策利率不變達8.5月後才降息。考量目前通膨仍高於前四次暫停升息時的水準，且失業率也是處於歷史低位，意味通膨不易快速回到Fed目標外，也隱含今年降息可能性並不大。但若下半年遇到景氣或通膨快速下滑的情境，則不排除有降息可能。

對於今年接下來景氣看法，國泰世華認為，作為景氣溫度計的長短利差早就在去年倒掛，就連Fed主席Powell認證的「近期遠期殖利率利差(Near-Term Forward Spread)」模型也顯示未來一年衰退的機率高達90％。此外，利率位於高位，景氣無可避免的需要消化貨幣政策的遞延效果，且多項指標暗示景氣大方向仍較疲弱。