BoE的貨幣政策委員會(MPC)預計周四當地中午12點宣布會議結論，投資人目前已經完全消化了BoE再一次升息25基點(1碼)，基準利率將來到4.5%。

目前市場主要關注焦點，是BoE在未來幾個月進一步升息的可能性。

本月稍早路透調查經濟學家顯示，大多數預計，在五月升息之後，BoE在今年剩餘時間會將利率維持在4.5%。

但是高盛現在預測，英國的借貸成本會繼續上升，到八月來到峰值的5%。

高盛資深經濟學家James Moberly告訴客戶，有鑑於強勁的成長動能，預計英國央行會在2024年第二季開始降息。

進一步升息的前景，加深了BoE的兩難局面。BoE是在2021年12月第一個升息的主要央行，但批評者認為升息不夠激進。

BoE行長貝利(Andrew Bailey)及其多數同僚都認為，對於三月超過10%的通膨感到不安，為目標的5倍，工資的上漲也超過歷史平均。

在上周，聯準會(Fed)和歐洲央行(ECB)分別升息25基點之後，聯準會主席鮑爾暗示將暫停加息；另一方面，歐洲央行的拉加德卻稱，談停止升息還為時過早。

英國的通膨居高不下，很大程度上可以歸因於英國的發電過度依賴於天然氣的進口，因此在俄羅斯去年入侵烏克蘭之後，能源價格飆漲，對英國造成很大影響。

未來幾個月，影響通膨上升的因素可能會迅速消退。但是英國央行擔心，最近薪資成長的加速，可能演變為另一個長期的問題。