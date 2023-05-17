國民黨預計在今17日的中常會，將徵召新北市長侯友宜出戰2024總統大選。對此，高雄市長陳其邁今被問及時，意有所指的說，選舉是國民黨內部事務，市長最重要的工作就是「好好做事情，把事情做好好」，讓市民滿意，每個人一天都只有24小時，時間有限的，在民主時代中，人民才是頭家。

針對國民黨預計在今17日的中常會，徵召新北市長侯友宜，被問到侯友宜對南部是否夠了解？高雄市長陳其邁17日上午表示，選舉是國民黨內部事務，但他意有所指地說：「市長最重要的工作就是『好好做事情，把事情做好好』，讓市民滿意」，他提到，每個人一天都是24小時，都是有限的，未來選舉怎麼進行，在民主時代中，人民是頭家，因此不評論選舉活動。依照高雄發展來看，最重要還是希望高雄未來產業轉型和過去長期重北輕南如何扭轉，及產業和城市發展瓶頸，才是最重要的。

他話鋒一轉提到，如亞灣2.0計畫，國際大廠到高雄投資如橋頭科學園區等重大計畫等，感謝總統蔡英文和行政院大力支持，城市發展是中央地方密切合作，持續加速高雄產業發展，也要努力做，專心把市政工作做好。

至於提到市政，被問及屏東縣長周春米昨日表示，原在里港地區鑿14口水井現已撤除11口，且皆無輸送高雄，因此高雄水情目前如何？他提到，高雄採取多元水資源開發，包含抗旱水井、伏流水、海淡水各項措施，預估6月用水沒有問題。