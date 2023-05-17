密西根大學日前公布，預估未來5年的通膨率來到3.2％，為2011年以來新高，顯示消費者仍然擔憂美國的長期通膨將難以下降。觀察FedWatch Tool，原本在聯準會前次會議結束後，升息1碼的機率降至0%，不過，近期機率已跳升至20％之上，帶來美元指數近一周的亮麗表現。

元大美元指數ETF研究團隊表示，依美國勞工部公佈的CPI、PPI數據，顯示美國通膨下行趨勢明顯，不過，核心通膨年增率大於整體通膨，顯示通膨目前的增長關鍵，已從過去的能源擴及整體服務業，市場對於升息的預期因而再度提高。

此外，通膨年增率是對標去年同期，去年2～3月烏俄戰爭開打，推高了通膨，而隨後的幾個月緩慢的下滑，故以年增率的角度，去年是前高後低，今年恐轉為前低後高，因此，未來一段時間的通膨仍然不可掉以輕心。

投信業者表示，後續建議可留意聯準會官員的公開談話，及美國經濟數據表現，特別是失業率及通膨率，都將影響市場對於聯準會6月份會議之看法，投資人可透過元大美元指數及期元大美元指正2二ETF，參與美元指數波動行情，並嚴設停利停損。