儒鴻4月營收25.36億元，年減31.49%；冠星4月營收4.66億元，年減46.95%。

光隆4月合併營收6.22億元，年減25.06%；振大環球4月營收3.75億元，年衰退50.55%。

儒鴻指出，俄烏戰爭、全球通膨打亂了過去幾年品牌客戶下單及供應鏈運轉軌道，觀察今年以來訂單變化，目前短單比例仍比往年高，預期整體產業的訂單能見度，要到第二季中下旬才能確定。

對於今年的營運，運動服飾暨短纖布廠冠星指出，客戶去化庫存情況已較為好轉，市場可望在第二季底至第三季中落底，但復甦力道的強弱仍需觀察；下半年訂單要到第二季下旬才會較為明朗，第三季年減幅度可望收斂，第四季同比有望轉正。

受全球經濟環境不確定仍高的衝擊，儘管成衣景氣已在去年第4季落底，不過景氣復甦腳步仍慢，迄今仍在谷底，但就目前整體訂單狀況看來，振大環球認為，第3季表現可較第2季成長，有望逐漸走出谷底。

今年成衣出貨高峰期晚於以往，而羽絨與家紡出貨偏弱，戶外機能服大廠光隆認為是4月營收衰退的主要原因。

光隆表示，依以往慣例，3月起應進入戶外機能服的出貨熱季，但今年前4月營收未見逐月加溫，除了受主料供應商交期延長的影響外，另一關鍵因素是在疫情完全解封與國際貨運舒解後，供應鏈交運恢復常態，客戶提早拉貨意願下降，導致成衣出貨高峰期較往年延遲。

不過，以目前在手訂單看，光隆指出，估計進入5月之後將可追上去年同期水平，下半年恢復成長。