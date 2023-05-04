展望台股，元富投顧總經理鄭文賢表示，電子股法說會釋出景氣U型底部時間將拉長，影響台股整體上攻動能。目前內資及中實戶轉戰中小型題材股，維繫市場人氣。台股短期持續維持在15,500點附近震盪箱型格局。倘若回檔，在萬五仍有撐。
面對指數往上空間有限，大型股表現不易，盤勢將以中小型股較為活潑，電子股中的AI相關概念股、政策受惠的綠能儲能族群及軍工航太族群，以及受惠疫情後消費復甦的個股，是市場較熱門的操作標的。
美國聯準會（Fed）如預期、升息1碼，並暗示可能暫停緊縮周期，惟主席鮑爾強調「今年不降息」，美股3日尾盤翻黑，道瓊跌270點、或0.8％，標普、那指分別跌0.7％、0.46％，費半挫逾1.3％，台股4日呈多空拉扯，目前正上演5日線保衛戰，暫報15,560點。
展望台股，元富投顧總經理鄭文賢表示，電子股法說會釋出景氣U型底部時間將拉長，影響台股整體上攻動能。目前內資及中實戶轉戰中小型題材股，維繫市場人氣。台股短期持續維持在15,500點附近震盪箱型格局。倘若回檔，在萬五仍有撐。
面對指數往上空間有限，大型股表現不易，盤勢將以中小型股較為活潑，電子股中的AI相關概念股、政策受惠的綠能儲能族群及軍工航太族群，以及受惠疫情後消費復甦的個股，是市場較熱門的操作標的。
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