展望台股，元富投顧總經理鄭文賢表示，電子股法說會釋出景氣U型底部時間將拉長，影響台股整體上攻動能。目前內資及中實戶轉戰中小型題材股，維繫市場人氣。台股短期持續維持在15,500點附近震盪箱型格局。倘若回檔，在萬五仍有撐。

面對指數往上空間有限，大型股表現不易，盤勢將以中小型股較為活潑，電子股中的AI相關概念股、政策受惠的綠能儲能族群及軍工航太族群，以及受惠疫情後消費復甦的個股，是市場較熱門的操作標的。