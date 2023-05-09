美國股市歷經前一個交易日的強勁反彈後，投資人正把注意力轉移到將於本週稍晚公布的重要通膨數據，美股主要指數今天大多收漲。
道瓊工業指數下跌55.69點或0.17%，收33618.69點。
標準普爾指數微漲1.87點或0.05%，收4138.12點。
那斯達克指數上漲21.51點或0.18%，收12256.92點。
費城半導體指數揚升16.72點或0.56%，收3024.41點。（譯者：陳彥鈞）1120509
美國股市歷經前一個交易日的強勁反彈後，投資人正把注意力轉移到將於本週稍晚公布的重要通膨數據，美股主要指數今天大多收漲。
道瓊工業指數下跌55.69點或0.17%，收33618.69點。
標準普爾指數微漲1.87點或0.05%，收4138.12點。
那斯達克指數上漲21.51點或0.18%，收12256.92點。
費城半導體指數揚升16.72點或0.56%，收3024.41點。（譯者：陳彥鈞）1120509
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