市場關注美國區域銀行股價走勢之際，正等待避免美國債務違約的會談結果，美股今天收黑。

道瓊工業指數終場下跌8.89點，或0.03%，收在33300.62點。

標準普爾500指數下跌6.54點，或0.16%，收在4124.08點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌43.77點，或0.35%，收在12284.74點。

費城半導體指數下跌5.870點，或0.20%，收在2972.848點。（譯者：徐睿承）1120513