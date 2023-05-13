市場關注美國區域銀行股價走勢之際，正等待避免美國債務違約的會談結果，美股今天收黑。
道瓊工業指數終場下跌8.89點，或0.03%，收在33300.62點。
標準普爾500指數下跌6.54點，或0.16%，收在4124.08點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌43.77點，或0.35%，收在12284.74點。
費城半導體指數下跌5.870點，或0.20%，收在2972.848點。（譯者：徐睿承）1120513
市場關注美國區域銀行股價走勢之際，正等待避免美國債務違約的會談結果，美股今天收黑。
道瓊工業指數終場下跌8.89點，或0.03%，收在33300.62點。
標準普爾500指數下跌6.54點，或0.16%，收在4124.08點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌43.77點，或0.35%，收在12284.74點。
費城半導體指數下跌5.870點，或0.20%，收在2972.848點。（譯者：徐睿承）1120513
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