●Wealthspire Advisors資深副總裁兼顧問Oliver Pursche在談到PacWest Bancorp時表示，我不認為這是一個普遍的問題，它仍然是相當個案的事，但對於地區銀行投資人來說，很可能會出現更多的整頓和更令人頭疼的問題。美國府會兩黨在提高債限議題上的僵局仍然使投資人感到不安。Pursche表示，隨著我們越來越接近債務上限的最後期限，市場的波動會更大。

●Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz在談到美國上周初領失業金報告和4月生產者價格指數（PPI）時表示，通膨和失業數字有些相互印證。請領失業金的人增加了一些，而PPI則比預期低一點，這些都是經濟放緩的跡象。人們預期聯準會將在今年晚些時候開始降息。看起來央行所做的事正在發揮作用。經濟正在減弱，企業獲利增長可能會不如預期。

●摩根大通執行長Jamie Dimon表示，是時候結束這次銀行業的動盪，美國監管機構應該調查放空銀行股的操作，對於那些相互串謀，或在放空後發一條推文影響市場的人，都應該讓他們受到嚴厲的法律制裁。他表示之後監管應該會收緊，也會有更多的規範，可能對銀行業造成負擔，並透露自己每天都會與地區銀行通話，而它們的營運情況良好。在談及債限危機時，他表示，即使是美國可能或接近違約這件事都會造成金融恐慌，並再度呼籲華府永久取消債務上限。