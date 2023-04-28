財經投資網站InTheMoneyStocks.com首席市場策略師兼VerifiedInvestingEducation總裁索洛威（Gareth Soloway）警告，隨著市場亢奮情緒消退，焦慮和恐慌漸起，標普500指數今年將暴跌20%，金價將來到2300美元。

索洛威告訴Kitco News，熊市最劇烈的波動可能即將來臨，他預期今年標普500指數最低會來到3300點，2024年跌破3000點。目前標普500指數約落在4100點上下。

索洛威提到聯準會（Fed）去年以來的激進升息，他舉近期銀行業動盪為例，「我認為區域性銀行崩潰是個前兆，聯準會所做的事情驚天動地，為了打擊通膨快速升息，肯定會有更多震盪。」

對沖基金Eurozon SLJ Capital報告指出，去美元化以非常驚人的速度發展，觀察數據，美元占全球儲備貨幣比重，從2001年的73%降至58%。

而俄烏戰爭爆發後，這種趨勢開始增速，對俄羅斯的制裁掀起各國對美元武器化的擔憂，巴西、印度等金磚國家呼籲建立新儲備貨幣，而大陸和巴西已經達成協議以本幣交易。

但即便如此，索洛威雖然承認多國遠離美元的趨勢，但美元失去國際儲備貨幣的地位，至少需要十年時間，他說「就我看來，我們無疑走向一種不同的儲備貨幣，我認為美元十年後不會是國際儲備貨幣。」