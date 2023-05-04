●第二財季（截至3月26日）財報

營收年減17%，為92.8億美元，優於市場預估的91億美元。

經調整後每股盈餘年減33%，為2.15美元，符合市場預期。

以部門來看：

技術授權事業QTL營收年減18%，為12.90億美元。

CDMA技術部門QCT營收年減17%，為79.42億美元。

汽車業務部門營收年增20%，為4.47億美元。

●第三財季展望

高通預估第三財季營收介於81億～89億美元，不及市場預估的91.4億美元。

經調整後每股盈餘估將介於1.70美元～1.90美元，落後市場預估的2.16美元。

●法說會焦點

儘管高通希望中國的智慧手機市場會在下半年復甦，但執行長Cristiano Amon在財報電話會議表示，我們尚未看到明顯復甦的證據，也沒有將市場回溫納入我們正在規畫的假設中。

高通預估本季晶片營收介於69億～75億美元，並表示晶片營收預測顯示月跌幅大於正常水準，主要是受到某手機客戶採購時間的影響，該手機客戶只單買數據機晶片。

高通未透露這家客戶，但Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示這指的是蘋果，因為該公司自行生產應用處理器（Application Processor, AP）。

蘋果是高通數據機獨立晶片最大的客戶，並沒有採購高通內含數據機晶片和AP的旗艦晶片。蘋果將在周四盤後發布財報。

通膨高漲削弱消費者在電子產品等非必需品方面的支出，在需求不斷下滑之際，智慧手機是首當其衝的市場之一，導致供應商大砍新的晶片訂單。

儘管推出促銷和降價活動，但智慧手機需求仍然疲弱。根據研究公司Canalys的數據，第一季全球智慧手機出貨量下滑13%。

中國解除新冠清零政策並未顯著提振需求，蘋果與其Android競爭對手在這個全球第二大經濟體的首季手機銷售仍見衰退。此外，高通亦面臨來自聯發科日益激烈的競爭，尤其是在高階智慧手機晶片方面。

Canalys分析師Runar Bjorhovde表示，聯發科正積極搶進高階市場，它非常願意與任何可以助它一臂之力的人合作，我認為在高階市場，三星是高通必須保住的大咖。

執行長Amon表示，當華為退出智慧手機市場時，蘋果吃下了部分華為的高階手機市佔，這導致採用高通旗艦處理器的Android手機減少。

財務長Akash Palkhiwala表示，二手機也開始蠶食高階手機市場，高通已將這個情況納入預測，公司正在密切關注情勢發展。