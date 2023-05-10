易華電表示，面板產業歷經1年半調整，庫存水位轉趨健康，隨著電視、高階筆電及監視器等相關應用驅動IC客戶訂單逐漸回籠，帶動公司4月營收較3月逐步升溫。展望後市，隨著面板業景氣在首季落底，公司預期第二季營收可望溫和復甦。
易華電受面板相關產業市況轉疲影響，2022年營收21.12億元，年減29.64％、降至近4年低點，稅後淨利0.73億元，年減達77.39％，每股盈餘（EPS）0.88元，雙創近5年低點。公司決議擬配息0.45元，盈餘配發率約51.14％，將於5月30日召開股東常會。
捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)公布2023年4月自結營收1.4億元，較3月1.33億元成長5.17％、回升至今年高點，仍較去年同期2.6億元減少達45.93％。累計前4月合併營收4.9億元，較去年同期8.89億元減少達44.84％，為近5年同期低點。
易華電表示，面板產業歷經1年半調整，庫存水位轉趨健康，隨著電視、高階筆電及監視器等相關應用驅動IC客戶訂單逐漸回籠，帶動公司4月營收較3月逐步升溫。展望後市，隨著面板業景氣在首季落底，公司預期第二季營收可望溫和復甦。
易華電受面板相關產業市況轉疲影響，2022年營收21.12億元，年減29.64％、降至近4年低點，稅後淨利0.73億元，年減達77.39％，每股盈餘（EPS）0.88元，雙創近5年低點。公司決議擬配息0.45元，盈餘配發率約51.14％，將於5月30日召開股東常會。
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