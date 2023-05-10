依產品別，商用加值產品的營收為77億元，年增4%；資訊消費產品的營收為82億元，年減19%；通訊產品的營收為8億元，年減24%；半導體營收為110億元，年增5%。
累計前四個月，商用加值產品的營收為346億元，年增2%，佔總營收的比重為30%；資訊消費產品的營收為347億元，年減27%，佔總營收的比重為30%；通訊產品的營收為46億元，年減14%，佔總營收的比重為4%；半導體營收為424億元，與去年同期持平，佔總營收的比重為36%。
聯強(2347)今年4月營收277.15億元，年減4.89%、月減20.89%。今年前4月累計營收為1163.15億元，年減10.53%。聯強也將於周四(5月11日)下午召開法說會，說明公司業務狀況。
依產品別，商用加值產品的營收為77億元，年增4%；資訊消費產品的營收為82億元，年減19%；通訊產品的營收為8億元，年減24%；半導體營收為110億元，年增5%。
累計前四個月，商用加值產品的營收為346億元，年增2%，佔總營收的比重為30%；資訊消費產品的營收為347億元，年減27%，佔總營收的比重為30%；通訊產品的營收為46億元，年減14%，佔總營收的比重為4%；半導體營收為424億元，與去年同期持平，佔總營收的比重為36%。
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