聯發科4月營收283.5億元、月減少34.01%、年減少46.13%；累計前4月營收1240.01億元、年減少36.52%。

智慧型手機終端市場低迷不振，客戶端庫存調整持續進行中，研調機構MIC統計2022年全球手機銷售量為14.28億支，聯發科預估2023年全球的手機銷售量為11億支，Apple品牌相對穩健，Andriod系統減少較多。消費者換機周期拉長及使用整新機是造成手機需求疲軟的兩大主因。

由於中系手機庫存上半年持續調整中，聯發科第二季展望持續保守，期望下半年營運好轉。法人表示，雖然聯發科的庫存持續調整，存貨金額已連續三季下降，但今年全球手機銷售量也將下滑到11億支，整體市況並不好，聯發科唯有深化智慧型手機AP與各相關產品線的整合能力，並拓展如車用IC、Chromebook CPU、NB數據機晶片、WiFi 7網路晶片等產品線，以提升公司的營收。

以美金對台幣匯率1比30.3計算，聯發科預期第二季營收將在918億元至995億元之間，季下降4%至成長4%，年減少41%至36%。營業毛利率預估將為47.0%±1.5%，費用率預估將為33%±2%。